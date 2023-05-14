الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اليوم الأول.. 2810 زيارة لحملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" بالبحر الأحمر

حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، في المرحلة الأولي من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة»، والتى استهدفت مدن ( رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - الشلاتين )، بعدد 2810 زيارة  بإجمالي عدد 12517 من السيدات والرجال والأطفال، حيث ي‏شارك فى الحملة رائدات ومتطوعات المجلس.


أكد نيرمين أبوسريع، مقررة فرع المجلس القومي للمراة بالبحر الاحمر، في بيان لها، اليوم، أن البرنامج التدريبي يأتى في إطار جهود المجلس القومى للمرأة بهدف رفع الوعي المجتمعى حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري، في ظل الأزمات العالمية ومحاولات البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة، والنيل من استقرار المجتمع ووحده أبنائه.

وانطلقت المرحلة الأولي من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة ، وتهدف الى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الازمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

 

 

تعليم البحر الاحمر: لا شكاوي من امتحانات الشهادة الاعدادية

 

علي جانب آخر أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن مدارس المحافظة بإداراتها المختلفة لم تتلقي اي شكاوي خلال اليوم الثاني لماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً أنه تم تفعيل غرف العمليات بالإدارات، بالإضافة إلى غرفة عمليات المديرية لمواجهة أي مشكلات بشكل فوري.

 

وأضاف منير، لـ"الدستور"، أن غرفة عمليات المديرية لم تسجل أي خروقات أو مشكلات سواء من الطلاب أو المراقبينداخل اللجان، مشيراً إلى أن اليوم الأول للامتحانات لم يشهد أي معوقات للعملية الامتحانية، ومشيداً بالتزام الطلاب والمراقبين داخل وخارج اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن المديرية بكامل أجهزتها قد أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنيةلبدء الامتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، مؤكداً أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة. 

حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب
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البحر الاحمر البرنامج التدريبي المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر المشروعات القومية الكبرى امتحانات الشهادة الإعدادية رفع الوعي المجتمعي فرع المجلس القومى للمرأة

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