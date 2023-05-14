الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقل النواب: استهداف حصاد مليون طن من "توشكى والعوينات" نجاح جديد يضاف للدولة

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي موسم حصاد القمح بمشروع توشكى والعوينات، اليوم، وإعلانه عن استهداف الدولة حصاد مليون طن من توشكى والعوينات، نجاح جديد يضاف لنجاحات الدولة المصرية، لا سيما وأن تلك المشروعات تعمل بنظم الري الحديثة، ما يعنى أنها تستغل كل نقطة مياه.

وثمّن «قرقر»، فى تصريحات له اليوم، دعوة الرئيس السيسي إلى نقل الكثافة السكانية من الدلتا والصعيد للتواجد بتلك المناطق الجديدة، للإقامة والعمل بها فى ظل توافر فرص العمل بهذه المشروعات، مؤكدا أن ما تم من مشروعات قومية فى مختلف القطاعات بالبلاد يدعو للفخر، ويسرع من خطوات التنمية بالبلاد، مستشهدا بمشروعات قطاع الطرق والنقل، والتي ساعدت بدورها في مشروعات التنمية الزراعية، وهو ما أدى بدوره إلى النتيجة الحالية في الإنجازات.

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن تلك المشروعات القومية تخلق التنمية في شتى المناطق، وتشجع المواطنين على الانتقال إلى تلك المجتمعات الجديدة، وبالتالى تخفيف حجم الكثافات السكانية في مناطق الدلتا والصعيد.

وفي السياق ذاته، ثمّن «قرقر» دعوة الرئيس للمستثمرين بالتوجه نحو تلك المشروعات الجديدة، بما يضمن زيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح الذي نستورد منه كميات كبيرة، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للتوسع الرأسي والأفقي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبناء احتياطات استراتيجية وسط ما يعيشه العالم من أزمات، آخرها الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن تلك المشروعات القومية من شأنها تقليل حجم الفجوة الغذائية، من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ومحاصيل الأعلاف، وبالتالى العمل على تقليل أسعار اللحوم والدواجن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد، اليوم، افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بمنطقة شرق العوينات في أضخم مشروع لإنتاج القمح.

وأكد الرئيس، خلال كلمته، ضرورة ترشيد استخدام المياه في الأراضي المستصلحة بشرق العوينات، فضلًا عن تطبيق نظم الري الحديثة.

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