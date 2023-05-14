الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 33 كيلو لحوم غير صالحة بحملات تموينية بالإسماعيلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة تموين المركز، من ضبط كمية تقدر بـ ٣٥٠ علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط ٣٣ كيلو من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضًا تم ضبط ٩٤ عبوة من  منتجات القهوة والكيك والخبز منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وذلك من أجل ضبط المتلاعبين بالأسعار.

وفي السياق ذاته، وخلال الحملات التموينية المستمرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير ١٢٩ محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير ٢٦ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و٣٣ محضر لعدم حمل شهادة صحية و٢ محضر بيع بأزيد من السعر ومحضرًا سلع مجهولة المصدر ومحضرًا لعدم استخدام لافتة باللغة العربية ومحضرًا سلع منتهية الصلاحية غش تجاري.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية وأبو صوير والقنطرة غرب، تم ضبط ٣ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر ب طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق.

هذا إلى جانب تحرير ٦ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن و٨ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢٢ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٢٥ محضر لعدم نظافة أدوات العجن ومحضرًا عدم وجود سجل بالمخبز، و٣ محاضر تصرف في الدقيق.

وشدد بشارة، على متابعة تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وبإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية والمراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق من أجل ضبط المخالفين.

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