وتد خيري شلبي.. المرأة حارس العائلة المصرية

أم مثالية بجدارة، وسيدة ريفية قوية وواقعية،عشنا معها، جعلتنا نشعر أنها كبيرة العائلة، الحاجة فاطمة تعلبة، بطلة رواية "الوتد" للكبير خيري شلبي، والذي رسم "تعلبة" كما فى الحقيقة تمامًا، جعلها الوتد الضارب في الأرض، وحارس عقد العائلة الكبيرة من الإنفراط، داخل بيت واحد كبير.

خيري شلبي، رسم شخصية المرأة المصرية في نموذج فاطمة تعلبة، أبدع في نسج صورة المرأة الريفية، العاملة بجد، المكافحة في بيئة خشنة، يوضح مسيرات سيدات هن حقًا أمهات مثاليات، ربما منسيات، يحققن بطولات يومية، ولا يبحثن سوى عن لم شمل العائلة و الحفاظ عليها، وعلى ممتلكاتها.

فاطمة تعلبة في رؤية خيري شلبي كانت أسطورة، حكيمة، تجمع بين عراقة النسب، والذكاء الفطري، والأمومة الدافئة، تعرف ما يفكر فيه أبناؤها من نظرة عين، عندها الحل لكل المشكلات، بل وتسبق المشكلة بخطوة لتجنب عائلتها العواقب.

"وتد خيري شلبي" كان شخصية الحاجة فاطمة، أم لسبعة رجال، كانت لهم كل شيء، واستطاعت أن تكون على قدر المسؤولية، وحمت أبنائها من فتنة الفرقة.

الحاجة فاطمة تعلبة، اعتمدت في تحقيق كل ذلك على ابنها الأكبر، والذي اتخذته ابنًا، وأخًا، وصديقًا، الحاج درويش، في واحد من أهم كنوز الدراما المصرية، مسلسل "الوتد" دار حوارًا بين الأم فاطمة والإبن درويش عند عرض وظيفة "العمدة" عليه، ذهب أبا الحاج درويش لأمه الحاجة فاطمة، ليأخذ رأيها ويستفيد من حكمتها ورجاحة عقلها، فإذا بها تنصحه برفض العمودية، ودار حوارًا رائعًا قالت خلاله "تعلبة": " أرفض يا درويش العمودية حتى لو كنت فرحان بيها"، فسألها "درويش" في استغراب عن السبب، فقالت له:" ردت وقالت .. إنت عمدة من غير ما تبقى عمدة الناس كلها بترجعلك في كل كبيرة وصغيرة ورأيك اللي بتقوله ماشي على الكبير والصغير في البلد لأنهم ‏بيحترموك ويقدروك وبيبوحوا باسرارهم كلها معاك من غير خوف ولا تفكير لانهم واثقين فيك، لو حد غيرك كان يفرح بالعمودية، لكن إنت عمدة من غير ماتبقى عمدة"، هنا رد عليها الحاج درويش بجملة نطق بها فؤاد من تابع المسلسل قبل لسان "درويش" نفسه: " أنا بحبك قوي يا أما".

حالة من الانسجام والحب والتفاهم، كانت بين "تعلبة" و"درويش"، لم يستطيع أبا الحاج درويش الانتظار في الحياة بعد مرض أمه، ومات همًا و حزنًا عليها، وماتت هى الأخرى بعده بفترة قصيرة.

نجحت شخصيات الوتد في تجسيد حياة القرية البسيطة، ومشكلات الفلاحين، والزراعة، و القطن، أهم محصول اعتمد عليه الاقتصاد المصري في فترة كبيرة من تاريخه، التعاون بين أفراد الأسرة، رغم أن هذه الفترة من تاريخ مصر كانت صعبة، إلا أن دفء الأسرة المصرية كان هو السائد.

"الوتد" لايزال موجودًا بصورة حقيقية كما جاء في المسلسل، فأبا الحاج درويش لايزال موجودًا في بعض الأسر، وكذا الحاجة فاطمة، لكن ليس بنفس العمق و الصورة المرسومة.

العاملون في ماسبيرو زمان بالتليفزيون المصري، قرروا إذاعة روائع الدراما التي نتشوق إليها، ومنها الوتد، خطوة عظيمة لاستعادة عشاق الدراما المصرية، وفي رأيي فإن إذاعة هذه الروائع عبر قنواتنا الفضائية ستكون خطوة ممتازة نحيي بها تراثنا الدرامي.