الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصري الديمقراطي": القائمة النسبية أفضل من المطلقة وهناك حلول لتجنب عدم الدستورية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد باسم كامل، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشكلات القائمة النسبية أقل من القائمة المطلقة في النظم الانتخابية.

وقال كامل، خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم، إن قانون الانتخابات أو تقسيم الدوائر شئ مهم ولكنه خطوة أو وسيلة للإصلاح السياسي.

ولفت إلى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني سياسي، مؤكدًا أنه اعترافا بوجود مشكلة في النظام السياسي الحالي، وقال:"فيه خلل ودعا لحوار وطني، في مشكلة في المجال العام ككل، نحتاج حرية إعلام وعمل سياسي اطآمن وأجهزة دولة على مسافة واحدة من الجميع"، واستطرد "لو مافيش تدخل سافر لمؤسسات الدولة الوضع كان يكون أفضل، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية لم تنفذ. 

وبشأن عدم دستورية القائمة النسبية، قال كامل "في حلول لكن لو في رؤية لإصلاح سياسي هنعرف نحل كل المشاك، لكن لو مافيش نقول النظام جميل ومن سئ لأسوأ".

أضاف "تلنسبية الحل الأمثل هدفنا نعمل إصلاح اشعر كانتت في ماتش بينج بونج مش حوار،  الهدف من الحوار كل واحد ينتصر لرأيه".

وبشأن المخاوف من القائمة النسبية قال "في البرلمان الحالي واللي قبله الناس بتجيب أقاربها في القايمة، مشاكل النسبية أقل من المطلقة".

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين  قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام على أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.

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