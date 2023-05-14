محافظ الدقهلية: إحالة مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 144 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها...



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة وأجا ومنية النصر وشربين تمى الأمديد على مدار يومين، وخلال اليوم الأول تم ضبط عدد 70 مخالفة تموينية، وخلال اليوم الثاني تم ضبط 74 مخالفة تموينية، والمحاضر التي تم تحريرها شملت في اليوم الأول 23 محضر نقص و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و1 محضر انتهاء من الإنتاج و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات و5 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و3 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (37 شيكارة) و2 محضر تجميع بطاقات بعدد (350 بطاقة) و11 محضر عدم إعلان عن الأسعار و3 محاضر ذبح خارج السلخانة و2 محضر عدم وجود شهادة صحية و1 محضر تجميع سلع تموينية بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على 4 أطنان سكر تموينى و239 كجم مكرونة تموين و30 كجم لحم بلدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

وخلال اليوم الثاني كانت المحاضر عبارة عن 33 محضر نقص وزن و16 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و6 محاضر توقف عن الإنتاج و8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و8 محاضر تصرف في دقيق بكمية (65 شيكارة) و1 محضر تجميع بطاقات بعدد (60 بطاقة) و1 محضر تجميع دقيق بكمية (3 شكاير) و1 محضر عدم تمكين حملة و6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و2 محضر عدم وجود شهادة صحية و1 محضر مخالفة تعليمات و4 محاضر سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 6 أطنان فول صويا و1500 كجم ردة و1250 كجم سماد كبريتات كالسيوم و1500 كجم سماد يوريا و1400 كجم سكر و10 خرطوشة سجائر و50 طبق لحوم ودواجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.