حبس عاطل يسرق بطاريات السيارات بشبرا

قررت نيابة شبرا، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي لسرقة البطاريات من السيارات بأسلوب "فتح الكابود".

كان تبلغ لقسم شرطة شبرا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالسيارة ملكه حال توقفها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الضغط على الكابود".

واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة أخرى.

وتم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله "حسن النية"، صاحب مخزن خردة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.