بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، عن بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى بجميع كليات، وبرامج الجامعة يوم 27 مايو الجارى وذلك وفقا للجداول المعلنة بالكليات موضحًا أن امتحانات الدراسات العليا تبدأ في 3 يونيو.

وأضاف أن الجامعة قد استعدت لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث تم تجهيز القاعات وتوزيع اللجان وإعلان الجداول لجميع الفرق، مشيرًا إلى أنه وجه عمداء الكليات باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة وتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، مع توفير كافة الخدمات للطلاب ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية داخل لجان الامتحانات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأوضح الدكتور سامح ندا أن الجامعة تضم كليات هندسة التصميم الإبداعي، وهندسة مصادر الطاقة، والكيمياء والبيئة والبتروكيمياويات، وهندسة الاتصالات والالكترونيات و الحاسبات وإدارة الأعمال والانسانيات والصيدلة، وبرامج كليات الفنون والتصميم والعمارة.