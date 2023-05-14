بمناسبة قداس البابا في اللاتيران بروما.. ما هى الصلوات الليتورجية؟

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، القداس الالهي احتفالاً بأحد النور، في بازيليكا القديس يوحنا اللاتيران بروما.

وأشار البابا قبيل سفره الى الفاتيكان وتحديدا في طرحه لبرنامج الزيارة خلال لقائه بصحفيي الملف القبطي بمقره الباباوي بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس، إلى أن الصلوات التي ستجمعه بالبابا فرنسيس الاول ليس صلوات ليتورجية، بل هي صلوات عامة ذات طابع روحي وليس طقسية او ليتورجية.

ولمعرفة مصطلح الصلوات الليتورجية، تواصلت “الدستور” مع الأب فيلبس ماهر، استاذ الطقوس الكنسية بمراكز إعداد وتأهيل الخدام، الذي قال إن الصلوات الليتورجية مصطلح يستخدم في الإشارة إلى القداس الالهي، حيث إن كلمة ليتورجيا هي كلمة يونانية تعني عمل الشعب.

واليوم الليتورجي في الكنيسة القبطي الارثوذكسية، يبدا مع غروب الشمس لينتهي في نفس اليوم من اليوم التالي ويمر بمراحل اول مرحلة هي مزامير وتسبحة عشية ثم رفع بخور عشية ثم مزايمر وتسبحة منتصف اليلل ثم مزامير وتسبحة باكر ثم رفع بخور باكر ثم القداس الالهي.

وبدأ البابا زيارته الرعوية لإيبارشية تورينو وروما مساء امس بصلاة عشية الأحد الرابع من الخمسين المقدسة في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران بروما.

وعن موضوع الوحدة قال قداسته: طريق الوحدة طريق طويل وأرى أنه يمضي بعدة خطوات فهو طريق يشبه الصليب: أولًا بناء علاقات المحبة علاقات قوية من خلال الزيارات وبعض الفعاليات المشتركة.