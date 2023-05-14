الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"قومى المرأة" ينظم ورشة عمل عن المشروعات الخضراء الذكية

ورشة عمل عن المشروعات
ورشة عمل عن المشروعات الخضراء الذكية

ينظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية، استهدفت الميسرات الماليات لمحافظتي الشرقية وبني سويف، واستمرت على مدار يومين، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي.

وتحدثت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، خلال فعاليات الورشة عن المبادرة وأهميتها ودور الميسرات في توضيح أهمية المشروعات الخضراء الذكية لسيدات القرى ومدى الاستفادة التي ستعود على المجتمع بكل فئاته من تنفيذ مثل تلك المشروعات.

من جانبها، استعرضت نرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية، جميع الأمور المتعلقة بالمبادرة الوطنية، باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، موضحة مفهوم الحفاظ على البيئة، ومدى أهميته.

وأشارت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، إلى الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي يقدمها المجلس وعلى رأسها حملات طرق الأبواب.

وتحدثت جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس، عن جهود مصر فى ملف المرأة وتغير المناخ، مستعرضة طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ، فيما قامت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، بالتعريف بجهود وأنشطة الإدارة العامة لتنمية المهارات.

وألقت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، الضوء على دور المكتب فى تقديم الخدمات القانونية للسيدات، فيما تحدثت نشوى مصطفى، المسئولة الإدارية عن مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، عن أهمية دور المرأة الريفية في الحفاظ علي البيئة.

مستوى المحافظات فعاليات الورشة على مدار يومين رئيس المجلس جذب الاستثمار حياة كريمه

الأكثر قراءة

استدعاء روان عليان لسماع أقوالها فى تعريض حياة ابنتها للخطر

الرئيس السيسى يتفقد مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة

بعد زيارة الرئيس السيسى.. أبرز المعلومات عن مشروع شرق العوينات

محافظ قنا يكرم مسئولي إدارة التعاون بالديوان العام 

موجودة في 10 محافظات.. أهم مراكز صناعة الغزل والنسيج بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية