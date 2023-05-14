"قومى المرأة" ينظم ورشة عمل عن المشروعات الخضراء الذكية

ينظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول المشروعات الخضراء الذكية، استهدفت الميسرات الماليات لمحافظتي الشرقية وبني سويف، واستمرت على مدار يومين، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي.

وتحدثت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، خلال فعاليات الورشة عن المبادرة وأهميتها ودور الميسرات في توضيح أهمية المشروعات الخضراء الذكية لسيدات القرى ومدى الاستفادة التي ستعود على المجتمع بكل فئاته من تنفيذ مثل تلك المشروعات.

من جانبها، استعرضت نرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية، جميع الأمور المتعلقة بالمبادرة الوطنية، باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، موضحة مفهوم الحفاظ على البيئة، ومدى أهميته.

وأشارت إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، إلى الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التي يقدمها المجلس وعلى رأسها حملات طرق الأبواب.

وتحدثت جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس، عن جهود مصر فى ملف المرأة وتغير المناخ، مستعرضة طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ، فيما قامت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، بالتعريف بجهود وأنشطة الإدارة العامة لتنمية المهارات.

وألقت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، الضوء على دور المكتب فى تقديم الخدمات القانونية للسيدات، فيما تحدثت نشوى مصطفى، المسئولة الإدارية عن مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، عن أهمية دور المرأة الريفية في الحفاظ علي البيئة.