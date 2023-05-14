توريد أكثر من 408 آلاف طن قمح لـ 58 صومعة وشونة بالشرقية

قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إن المحافظة شهدت إقبالًا غير مسبوقًا من المزارعين لتوريد إنتاجهم من القمح (الذهب الأصفر)، حيث تم توريد 408 آلاف، و486 طنًا، و222 كجم قمح لـ 58 صومعة وشونة أسمنتية منتشرة في جميع أنحاء المحافظة مقابل 326 ألفًا و218 طنًا و530 كجم في العام الماضي.

وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - أنه تم حصاد 265 ألفًا و8 أفدنة من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح والتي تبلغ 380 ألفًا و61 فدانًا، مشيرًا إلى تشكيل لجنة بكل شونه برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة تتولى وزن الأقماح لتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.

ووجّه المحافظ، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المرور، لتنفيذ خطة استقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام للتيسير على المزارعين وكبار التجار وتسهيل دخول وخروج السيارات من وإلى الصوامع والشون المحددة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تسوية الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح .. مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن أنه تم إعداد مجموعة من الضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة حيث تقرر استلام القمح بالصوامع والشون الأسمنتية والتأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح قديمة وتطهير الصوامع والشون وتزويدها بوسائل الحماية المدنية.