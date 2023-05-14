الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف طبي وعلاج مجاني لـ2553 مواطنا ضمن قوافل أسوان الطبية

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية. 

وتم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو، ومنطقة صحارى التابعة لمركز أسوان، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية. 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ 2553 مواطن ومواطنة. 

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. 

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