الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لافيينا فى الصدارة.. ترتيب فرق مجموعة الصعيد بدورى القسم الثانى

فريق لافيينا
فريق لافيينا

عاد فريق لافيينا للانفراد بقمة المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني برصيد 56 نقطة بعد انتهاء الأسبوع الخامس والعشرين متفوقًا بفارق نقطتين عن الجونة وست نقاط عن بترول أسيوط.

واشتعلت المنافسة على المركز السادس بين كيما أسوان والمنيا، والفارق بينهما ثلاث نقاط لصالح كيما، والمعروف أن الفرق التي ستحتل المركز السادس في المجموعات الثلاث ستخوض دورة فاصلة يتأهل منها فريقان لدوري المحترفين الذي يتم تطبيقه الموسم المقبل.

وبفوزه على طامية أصبح لافيينا أكثر أندية المجموعة الأولى تحقيقا للانتصارات برصيد 17 انتصارًا يليه الجونة برصيد 16 انتصارا، وفي المقابل فريق طامية هو الأقل تحقيقًا للانتصارات وفاز ثلاث مرات فقط يليه تليفونات بني سويف والمدينة المنورة، وفاز كل منهما 4 مرات.

ويملك لافيينا أقوى هجوم في المجموعة برصيد 42 هدفًا يليه الجونة وسجل 39 هدفا، بينما يملك طامية أضعف هجوم برصيد 17 هدفا.. ويملك بترول أسيوط أقوى خط دفاع ودخل مرماه 15 هدفًا في حين يملك المدينة المنورة أضعف خط دفاع واهتزت شباكه 47 مرة.

ويحمل فريقا المقاصة وطامية لقب "ملك التعادلات" في المجموعة، وتعادل كل منهما عشر مرات في حين أن لافيينا وبترول أسيوط هما الأقل تعادلًا وتعادل كل منهما خمس مرات. 

ترتيب فر ق مجموعة الصعيد

1.لافيينا   56 نقطة.

2. الجونة    54 نقطة. 

3.بتلاول أسيوط   50 نقطة.

4.النصر للتعدين   47 نقطة.

5.المقاصة   43 نقطة.

6.كيما   38 نقطة.

7.المنيا   35 نقطة.

8.الألومنيوم   33 نقطة.

9.أسمنت أسيوط   33 نقطة. 

10.ديروط   32 نقطة.

11.شبان قنا   26 نقطة. 

12.الفيوم  22 نقطة. 

13طامية  19 نقطة.

14.المدينة المنورة   19 نقطة.

15.تليفونات بني سويف  18 نقطة.

16.ملوي   18 نقطة.

دوري القسم الثاني لافيينا بترول أسيوط الجونة كيما

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