الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 2 في انقلاب دراجة بخارية بطريق "طامية- الفيوم"

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أُصيب، منذ قليل، 2 بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر إنقلاب دراجة بخارية بطريق طامية الفيوم، بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد  بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات و تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة دعوة حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق طاميه الفيوم

الأكثر قراءة

البورصة المصرية تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكترونى

رئيس جامعة بني سويف يستقبل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

محافظ بني سويف يحيل واقعة حريق معرض خاص للنيابة العامة

خلال الموجة 21.. إزالة 1131 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية