إصابة 2 في انقلاب دراجة بخارية بطريق "طامية- الفيوم"

أُصيب، منذ قليل، 2 بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر إنقلاب دراجة بخارية بطريق طامية الفيوم، بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات و تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.