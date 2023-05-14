الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه.

 وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم الشرطة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على "كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول".

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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