حقوقيون وسياسيون: نطالب بوجود برنامج وطنى شامل لتوعية المواطنين بكل أشكال ممارسة التمييز

قال عدد من الحقوقيين والسياسيين المشاركين بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات للقضاء على كل أشكال التمييز، مطالبين بوجود برنامج وطني شامل لتوعية المواطنين بكل أشكال ممارسة التمييز، وعدم الاقتصار على التمييز بشأن المعتقد فقط، ولكن هناك أشكال أخرى يجب الاهتمام بها.

جاء ذلك خلال أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار والوطني التي انطلقت، اليوم الأحد، تحت عنوان "كل أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه"، بمشاركة المقررين والمقررين المساعدين بالحوار وعدد من الحقوقين والسياسيين.

وقال الدكتور سامح فوزي مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الاسكندرية، إن قضية التمييز متعددة الأبعاد، فهناك جزء يتعلق بالممارسة الإدارية والتشريع وجزء آخر يتعلق بالواقع الاجتماعي، منوهًا بأن مفوضية مكافحة كل أشكال التمييز التي نطالب بتنفيذها يجب أن يكون لها ثلاثة أدوار، الأول أن يكون لها دور توعوي وثقافي، والثاني أن يكون هناك مقترح يتعلق بسياسات عامة، أما الدور الثالث يتعلق بتلقي شكاوي المواطنين والتواصل مع الجهات الإدارية.

وأكد ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة، وأن تكون لديها القدرة على التعامل مع كل أطياف المجتمع، بجانب استقلال ميزانيتها، وأن تكون هناك إدارات مختلفة بشأن كل نوع من التمييز، وأن يتم اقتراح الحلول لتصحيح بعض الممارسات وإحالتها لجهات التحقيق.

ومن جانبها قالت لبنى درويش عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يجب أن يكون لمفوضية مكافحة التمييز دور في فصل المنازعات، مع ضرورة وجود تشريع للحفاظ على التوازن بين كل فئات المجتمع مع منع التمييز وتحقيق حرية التعبير والمساواة، مؤكدة ضرورة استقلال المفوضية، وأن يكون دورها فعال بهذا الشأن.

وبدوره أوضح محمود كارم نائب رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التمييز ومكافحته من الحقوق الأساسية فمن حق المواطن أن يشعر بالمساواة بينه وبين غيره من المواطنين، لذلك يجب القضاء على كل اشكال التمييز ومحاربة روح التعصب.

وأضاف أن إنشاء المفوضية يجب أن يكون من أولوية العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال، فهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل حاليًا وسترسله للبرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة.

ومن ناحيته طالب هاني إبراهيم عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن تكون هناك مراجعة وتقييم الشريعات لمعرفة نقاط الضعف، فمعاناة مجتمعنا المصري من التمييز يشير إلى وجود ضعف في بعض مواد القانون، فبدون قانون أو مؤسسات إنفاذ قانون سيكون هناك تمييز مهني أو قائم على المعتقد أو قائم على الطبقات الاجتماعية.