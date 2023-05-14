ياسر الهضيبى: القائمة النسبية هى أفضل نظام انتخابى للأحزاب

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ممثل حزب الوفد، إننا نؤمن بأن الأحزاب السياسية هي جزء أساسي من تنظيم الدولة وهي التي ستعبر عن رأي المواطنين وتراقب أداء السلطة التنفيذية، وتمتص غضب المواطنين في الشارع.

وأضاف الهضيبي خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى: وإن كانت الدولة في وقت مضى أهملت الأحزاب واتجهت إلى الجمعيات، ولكنها صححت هذا الخطأ واهتمت بالأحزاب، وعلينا البحث عن التوافق حول تمثيل انتخابي يرضي الجميع ويتناسب مع وضعنا.

وقال الهضيبي من حيث المبدأ نرى ضرورة وضع ضابطين وهما أولًا: يُسر عملية التصويت، ثانيًا: سرعة عملية الفرز وسرعة إعلان النتائج.

وأوضح أن القائمة النسبية هي أفضل نظام انتخابي للأحزاب، ولكن في ظل الكوتة المنصوص عليها دستوريًا، ونجد أن الكوتة تمثل ٤٠٪ من عدد المقاعد نري أن تكون الانتخابات بنظام ٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة لتمثيل باقي الفئات التي نحتاجها ويصعب تمثيلها بالمجلس.