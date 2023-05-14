الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جلسات تعريفية تمهيدًا لتنفيذ حملات طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" في أسوان

الحملات التوعوية
الحملات التوعوية

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة أسوان، جلسات تعريفية للرائدات الريفيات وأئمة الأوقاف بنادي أعضاء هيئة التدريس، عن المشروعات الجارية تمهيدًا لتنفيذ حملتين لطرق الأبواب وذلك برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

جاء ذلك في إطار التعاون البنّاء بين محافظة أسوان وفرع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ حملات طرق الأبواب، تحت عنوان "بلدي أمانة"، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة". 

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، إلى أنه طبقًا لتوجيهات محافظ أسوان بوصول الخدمات التوعوية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية، سوف يتم تنفيذ الحملة الأولى لطرق الأبواب في الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري، يعقبها تنفيذ الحملة الثانية في الفترة من 21 إلى 25 مايو، حيث تستهدف هذه الحملات تحقيق أقوى تأثير وأوسع انتشار لتعزيز روح الانتماء والولاء، وحماية استقرار الوطن والمجتمع وتماسك أبناؤه. 

ولفتت إلى أنه سبق تنفيذ هذه الحملات التوعوية والتعريفية عقد يوم تدريبي لعدد 50 من الرائدات وصديقات المجلس، بجانب 10 من أئمة مديرية الأوقاف حيث تهدف الجلسة التدريبية الأولى إلى التعريف برسائل حملة طرق الأبواب، وكيفية نشرها.

وتابعت أنه حاضر فيها الدكتور محمد جابر، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، وقام بعرض 12 رسالة مطلوب توصيلها للسيدات، وعمل محاكاة للرائدات وتدريبهن على توصيل تلك الرسائل الخاصة برفع وعي ربات المنازل، وطرق تصديهن للشائعات المغرضة بطرق بسيطة. 

كما تحدث المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، عن ما يتم تنفيذه من جهود ومعدلات إنجاز كبيرة بمشروعات المبادرة الرئاسية. 

فيما تهدف الجلسة التدريبية الثانية إلى تناول المشروعات القومية المنفذة بقرى "حياة كريمة" بالمدن والمراكز، وعرض جهود المحافظة، وما حققته من معدلات ونسب تنفيذ في مختلف قطاعات العمل العام. 

حملات الطرق على الأبواب أسوان المجلس القومي للمرأة تحت عنوان بلدى أمانة لتعزيز الانتماء والولاء

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