انتخابات تركيا 2023| منافسة قوية على البرلمان والرئاسة

يترقب الجميع نتائج انتخابات تركيا سواء الرئاسية أو البرلمانية لعام 2023، فقد بدأت عمليات الاقتراع صباح اليوم في عموم البلاد، وسط منافسة قوية بين الأحزاب السياسية والمرشحين الرئاسين وعلى رأسهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو.

وبحسب الهيئة العليا للانتخابات التركية برئاسة أحمد ينار، سيتم إعلان نتائج انتخابات تركيا البرلمانية والرئاسية الأولية اليوم الأحد عقب انتهاء عمليات الاقتراع اليوم داخل البلاد وذلك بعد نجاح عمليات التصويت في الخارج الأسبوع الماضي وشارك فيها حوالي مليون ونصف المليون ناخب.

أكثر من 64 مليون ناخب تركي لهم حق المشاركة في انتخابات تركيا 2023 سواء الرئاسية أو البرلمانية، حيث تنافس على منصب رئيس الدولة الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال أغلو بجانب سنان أوغان فيما انسحب محرم إنجه من السباق الخميس الماضى قبل بدء عملية التصويت في الداخل.

ويشارك في الانتخابات البرلمانية 2023 بتركيا عدة أحزاب، على رأسها "تحالف الجمهور" ويضم أحزاب (العدالة والتنمية، الرفاه الجديد، اليسار الديمقراطي، الحركة القومية، الاتحاد الكبير وهدى بار).

وبجانب ذلك يوجد "تحالف الأمة" ويضم أحزاب (الجيد، الشعب الجمهوري، السعادة، المستقبل، ديفا، الحزب الديمقراطي".

ومن بين التحالفات القوية تحالف "العمل والحرية" والذي يضم الأحزاب اليسارية والاشتراكية بشكل كبير بجانب حزب الشعوب الكردي.

نتائج انتخابات البرلمان تركيا 2023

سيتولي المجلس الأعلى للانتخابات الإشراف على الانتخابات وإعلان نتائج الانتخابات الأولية بعد انتهاء عملية فرز الأصوات اليوم الأحد 14 مايو 2023 قبل الساعة الـ23:59 م.

وبحسب المجلس يحق للمترشحين لانتخابات 2023 الاعتراض والطعن على نتائج قرارات ومحاضر لجان الاقتراع، على أن تنتهي عمليات الاعتراض الساعة 17:00 يوم 15 مايو 2023، فيما ستعلن النتيجة النهائية في اليوم ذاته قبل الساعة الـ23:59، وسيتم نشر نتيجة انتخابات البرلمان 2023 رسميا يوم 19 مايو 2023 في الجريدة الرسمية وباقي الوسائل الإعلامية والصحفية.

وفي حين ستحسم نتائج انتخابات البرلمان في الجولة الأولى، سيكون الأمر مختلفا بالنسبة لانتخابات الرئاسة.

نتائج انتخابات تركيا الرئاسية 2023

وبالنسبة لانتخابات الرئاسة التركية 2023، ستعلن نتائجها بنفس طريقة الانتخابات البرلمانية حال حصول أحد المرشحين على نسبة نسبة "50%+1" من الأصوات، وفي حال لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة في الجولة الأولى، سيتم عقد جولة ثانية بين أعلى مرشحين من حيث عدد الأصوات وذلك يوم 28 مايو 2023 وستعلن النتيجة في اليوم التالي 29 مايو من قبل المجلس الأعلى للانتخابات.

وبعد ذلك ستنشر نتيجة انتخابات الرئاسة التركية 2023 في الجريدة الرسمية يوم 1 يونيو 2023 وباقي وسائل الإعلام والصحف المختلفة بالدولة.