مستفيد من مشروعات "حياة كريمة": "كنا عايشين مش حاسين بنعم الحياة"

مشروعات حياة كريمة لا تتوقف لتضمن لأهالي برج العرب الحياة الكريمة بذات المعنى، بإيصال الخدمات وتنفيذ المشروعات التي تنقذهم من عشوائية الماضي.

وتعد مشروعات إيصال مياه الشرب من أهم المشروعات التي حرموا منها لسنوات طويلة في حرمان التطوير.

"كنا محرومين من نعمة ربنا" ليكون هو أول تعليق تعبر به بهية محمود، من أهالي برج العرب عن فرحتها بإيصال مياه الشرب لمنزلها، فعلى الرغم من بساطة معيشتها إلا أن أهم ما ينقصه هو وصلات المياه التي شعرت بقيمتها وما عانته في الماضي بإيصالها لمنزلها.

وتابعت، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لم تبخل بأي من المشروعات الأساسية أو التكميلية لقرى برج العرب، لتنهض بحياتهم بإنجازات لم يعاصروها من قبل.

واصل محسن عبد الراضي، من أهالي برج العرب، أن المنازل التي كانت تنعم بوصلات مياه الشرب كانت لا تصلح للشرب من الأساس فهي ذات لون بني ورائحة كريهة ومذاق سيء، وهذا ما جعل كثير من كبار السن والأطفال يمرضون بسببها.

وأشاد عبد الراضي، بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبما أحدثته من تطوير ملحوظ عوضهم نقصان أساسيات الحياة لسنوات طويلة، معلقا "كنا عايشين مش حاسين بنعم الحياة ولا بأهم أساسياتها وهي مياه الشرب".