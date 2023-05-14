قافلة "وطن واحد" تختتم فعالياتها بقرية عزبة البوصة بأبوتشت بقنا

تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، تابع الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة فعاليات اليوم الثالث من القافلة الطبية " وطن واحد " التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ، وجامعة المنوفية ، وبنك الشفاء المصري ، ومؤسسة بهية ، رافقه الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء ، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا.

وأوضح " تاوضروس " أن القافلة نجحت خلال اليوم الثالث فى تقديم خدماتها الطبية لعدد 1662 مواطن، حيث تم إجراء 5 عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب، وتسليم 258 نظارة طبية، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي علي عدد 381 حالة رمد ، و 279 حالة أمراض باطنة ، و 201 حالة أطفال ، و 126 حالة أمراض جلدية ، و 116 حالة عظام ، و 75 حالة أنف وأذن ، و 66 حالة قلب و أوعية دموية ، و 42 حالة مخ واعصاب ، و 32 حالة أمراض صدر ، و 25 حالة نساء وتوليد ، و 16 حالة مسالك ، و 16 حالة جراحة ، فضلا عن تحويل 74 حالة للعمليات .

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شعبان إن إجمالى المستفيدين من الخدمات الطبية للقافلة على مدار الأيام الثلاثة بلغ 5260 مواطن ، بواقع 1390 مواطن خلال اليوم الأول بقرية المراشدة بمركز الوقف ، و 2208 مواطن خلال اليوم الثانى بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادى ، و 1662 مواطن خلال اليوم الثالث بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت ، لافتا إلى أننا حريصون على تنظيم المزيد من القوافل الطبية لأهالينا فى القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الخيرية العاملة فى المجال الصحى.