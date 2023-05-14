الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة "وطن واحد" تختتم فعالياتها بقرية عزبة البوصة بأبوتشت بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

تنفيذا لتكليفات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، تابع الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة فعاليات اليوم الثالث من القافلة الطبية " وطن واحد " التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ، وجامعة المنوفية ، وبنك الشفاء المصري ، ومؤسسة بهية ، رافقه الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء ، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا. 

وأوضح " تاوضروس " أن القافلة نجحت خلال اليوم الثالث فى تقديم خدماتها الطبية لعدد 1662 مواطن، حيث تم إجراء 5 عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب، وتسليم 258 نظارة طبية، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي علي عدد 381 حالة رمد ، و 279 حالة أمراض باطنة ، و 201 حالة أطفال ، و 126 حالة أمراض جلدية ، و 116 حالة عظام ، و 75 حالة أنف وأذن ، و 66 حالة قلب و أوعية دموية ، و 42 حالة مخ واعصاب ، و 32 حالة أمراض صدر ، و 25 حالة نساء وتوليد ، و 16 حالة مسالك ، و 16 حالة جراحة ، فضلا عن تحويل 74 حالة للعمليات .

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شعبان إن إجمالى المستفيدين من الخدمات الطبية للقافلة على مدار الأيام الثلاثة بلغ 5260 مواطن ، بواقع 1390 مواطن خلال اليوم الأول بقرية المراشدة بمركز الوقف ، و 2208 مواطن خلال اليوم الثانى بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادى ، و 1662 مواطن خلال اليوم الثالث بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت ، لافتا إلى أننا حريصون على تنظيم المزيد من القوافل الطبية لأهالينا فى القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الخيرية العاملة فى المجال الصحى.

اجمالي المستفيدين أبوتشت أعصاب اشرف الداودي استغاثات اجراء

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