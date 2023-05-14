الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق فعاليات دورة "التدريب على مهارات الفتوى" للأئمة والدعاة من 27 دولة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

بدأت أكاديمية الأزهر العالمية اليوم أولى فعاليات الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان: «التدريب على مهارات الفتوى» لعدد من الأئمة والدعاة الوافدين من (27) دولة، ولمدة أربعة أسابيع، بحضور كل من  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية والأمين العام لهيئة كبار العلماء، دكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة إعداد كوادر متميزة في الإفتاء في البلدان العربية والإسلامية، والتصدي لظاهرة غير المؤهلين للإفتاء والقضاء عليها، ومواجهة التطرف في الفتوى وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد في الإفتاء، وإرساء معايير وضوابط لمهنة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى. 

ويستهدف برنامج الدورة تأهيل المفتين للوافدين الملتحقين بالدراسات العليا بالأزهر الشريف، ويستمر مدة أربعة أسابيع، والذي يُعنى بدراسات أصول الفتوى وضوابطها وما يتعلق بها من الأحكام والآداب وتعزيز قدرات المفتين بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية، ويرتقى بهم إلى مستوى تحديات العصر، ويحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويضع في رؤيته الريادة للأزهر الشريف ومؤسساته –خاصة في مجال الفتوى- بما يحقق في النهاية منهجية علمية منضبطة للفتوى تحقق مقاصد الشريعة.

كما تستهدف الدورة التعرف على المنهج العلمي المنضبط لفهم النصوص الشرعية، وتمكين المتدرب من القدرة على التحليل الفقهي والتشريعي للنصوص الشرعية، والإلمام بفقه المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى التدريب على تنزيل وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع، حسن التواصل والتعامل مع المستفتين.

أكاديمية الأزهر العالمية التدريب على مهارات الفتوى الأئمة والدعاة الوافدين محمد الضويني الأزهر الشريف

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