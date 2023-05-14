"قوى عاملة النواب" تبدأ زيارتها الميدانية لمحافظة الغربية

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، اليوم الأحد، زيارة ميدانية لثلاثة محافظات تمتد على مدار ثلاثة أيام، لتفقد مواقع العمل والإنتاج ولقاء العمال، وذلك بناء على طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب.

ووصل وفد اللجنة قبل قليل، إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعدد من قيادات المحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور النائب أحمد بلال البرلسي، والنائب محمود الشامي، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد شركة الغزل و النسيج بالمحلة الكبري وتفقد مواقع العمل، والالتقاء بممثلي العمال ومسؤولي الإدارات، وتفقد مراكز التدريب والمدارس الفنية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج.

وتأتي الزيارة في ضوء طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم التسوية الإدارية لموظفي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة.

ويتوجه وفد اللجنة غدًا الإثنين، إلى محلافظة دمياط، ويعقد لقاءً مع المحافظ ويتفقد مواقع العمل والالتقاء بممثلي العمال ومسئولي الإدارات وتفقد مراكز التدريب و المدارس الفنية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج، وتزور اللجنة في اليوم الثالث، يوم الثلاثاء المقبل، محافظة الدقهلية، وتتفقد مواقع العمل الإنتاج ولقاء مسئولي الإدارات و المدارس الفنية المتخصصة في الغزل و النسيج.

ويترأس وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الغربية، النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ويضم الوفد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، و النائبة إحسان شوقي، عضو اللجنة، و من أمانة اللجنة، رانيا فايز، أمين لجنة القوى العاملة، ويوسف مكادي، بالإضافة إلى خالد الشورى من العلاقات العامة بالمجلس.