فنون الطهي حول العالم.. أسامة القفاش يقدم "100 أكلة وأكلة" في إصدار جديد

يصدر قريبا عن دار المحرر للنشر والتوزيع، كتاب "100 أكلة وأكلة.. فنون الطهي حول العالم" للكاتب الدكتور أسامة القفاش، ومن تقديم الإعلامي الدكتور ياسر ثابت، بطبعة بالألوان.

في جولة حول العالم؛ يقدم الدكتور أسامة القفاش أفكارا مختلفة، ويستعرض أشهر الأكلات وحكاية كل أكلة وصور منها عملها بنفسه، فضلا عن آراء بعض الأصدقاء الذين تذوقوها.

وعنه قال الدكتور ياسر ثابت: كتاب مهم ومختلف للصديق الموسوعي د. أسامة القفاش، يقدم للقارئ ثقافة ثرية بلغة رشيقة عن الطعام حول العالم.. أتشرف بكتابة مقدمة موسعة لهذا الكتاب الذي أرى أنه يهم القارئ بشكل عام ويضيف إليه معلومات رائعة عن أصناف الطعام وطرق الطهي حول العالم.

ياسر ثابت؛ كاتب صحفي مصري، من مواليد السابع من مايو عام 1964 في مدينة كولونيا بألمانيا، تخرج في كلية الإعلام (قسم الصحافة) بجامعة القاهرة عام 1985، ونال الماجستير من كلية الصحافة بجامعة كارديف ويلز البريطانية عام 1997، ثم حصل على الدكتوراه في الصحافة من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة عام 2000.

بداية عمله الصحفي

بدأ عمله الصحفي في صحيفة الأهرام منذ أن كان طالبا، وظل صحفيًا في مؤسسة الأهرام حتى قدم استقالته عام 2006، وشارك في تأسيس عدد من التجارب الصحفية، وصدر له أكثر من 80 كتابا في الأدب والتاريخ، ومن أبرز مؤلفاته: "قصة الثروة في مصر"، "ذاكرة القرن العشرين"، "شهقة اليائسين: الانتحار في العالم العربي"، "تاريخ اليهود في مصر والعالم العربي"، "مقامات الروح: دليل إلى الأغنية العربية".

وصدر له بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي الكتاب في نسخته الـ 54 عن دار دوّن للنشر والتوزيع، كتابين الأول بعنوان "تاريخ الغناء الشعبي.. من الموال إلى الراب"، الذي يقدم تفاصيل ومعلومات جديدة تهتم بالتوثيق والتأريخ والتدقيق، تستقصي جذور الغناء الشعبي وأشكاله على امتداد خريطة مصر، كما يخوض رحلة عبر الزمن حتى وقتنا الراهن للحديث بالأسماء والتواريخ والمعلومات عن الغناء الشعبي، صوت المصريين العفوي والتلقائي.

والثاني حمل اسم "تاريخ اليهود في مصر والعالم العربي" وتضمن تفاصيل ومعلومات جديدة تهتم بالتوثيق والتأريخ والتدقيق، تستقصي جذور الغناء الشعبي وأشكاله على امتداد خريطة مصر، كما يخوض رحلة عبر الزمن حتى وقتنا الراهن للحديث بالأسماء والتواريخ والمعلومات عن الغناء الشعبي، صوت المصريين العفوي والتلقائي.