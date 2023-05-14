الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر يكشف مصير أوسوريو مدرب الزمالك بعد الخسارة أمام الإسماعيلى

أوسوريو
أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق مع القلعة البيضاء في الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لم تحسم مصير المدرب الكولومبي حتى الآن، وقد يرحل بنهاية الموسم الجاري دون تمديد عقده لموسم إضافي مع الفريق.

وينص عقد أوسوريو مع الزمالك على استمراره لنهاية الموسم الجاري، على أن يكون التمديد لموسم آخر بموافقة إدارة الزمالك.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك لن تتخذ أي قرار خاص بالمدرب قبل نهاية الموسم الجاري ونهاية بطولة الدوري لتحديد الموقف بشأن استمراره من عدمه مع الفريق.

وتلقى الزمالك خسارة بالأمس أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات بطولة الدوري في مباراة شهدت تقديم الزمالك مستوى ضعيفًا.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أوسوريو بعد رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تدريب الزمالك بسبب سوء النتائج.

نادي الزمالك الزمالك كارلوس أوسوريو خوان

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