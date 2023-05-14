الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مستقبل وطن" ينظم ندوات تثقيفية ومراجعات نهائية للطلبة بالإسكندرية

مستقبل وطن
مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، فعاليات خدمية متنوعة، تضمنت ندوات تثقيفية ومراجعات نهائية للطلبة، وذلك في إطار خطة الحزب للتواجد في الشارع والتلاحم مع المواطنين.

وذكر الحزب في بيان اليوم الأحد أن هذه الفعاليات تأتي في إطار مشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ونظمت أمانة المنتزه ثالث، يومًا رياضيًا، للأطفال بعنوان (أولادنا في عينينا)، وقامت أمانة المنتزة ثانِ، بتنظيم احتفالية بعيد العمال، كما تم تكريم عدد من القيادات العمالية والنقابية.

وأشار البيان إلى استمرار المراجعات النهائية لجميع المراحل التعليمية مجانًا، حيث نظمت أمانات الأقسام مراجعات نهائية مجانية للصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية.

وأضاف أن أمانة الدخيلة نظمت ندوة تحت عنوان (الحق والالتزام)، كما نظمت أمانة محرم بك ندوة بعنوان (ريادة الأعمال)، فيما نفذت أمانة العامرية ثانِ، حملة تشجير وتنظيف الوحدة الصحية بقرية أحمد عرابي.

مستقبل وطن ندوات تثقيفية مراجعات نهائية الإسكندرية فعاليات خدمية احتياجات المواطنين

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