الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أوابك: الاتحاد الأوروبي يخطط لتنويع إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

أوابك
أوابك

شفت دارسة لمنظمة «أوابك » أن الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية يمكن أن تعلب دوراً رئيسياً في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في أمن الطاقة وظاهرة الاحتباس الحراري والاحترار العالمي كونها طاقات لا تستنفد وتنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل من الوقود الأحفوري. 

 

ومن المتوقع أيضا أن تلعب دورا رئيسيا في خلق وظائف تكنولوجية جديدة وإخراج أوروبا من الأزمة الاقتصادية.

أوابك:  الاتحاد الأوروبي يخطط لتنويع إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن الطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والبحرية، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية، وكذلك الوقود الحيوي) تُعد بدائل للوقود الأحفوري تساهم في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري وعلى وجه الخصوص الغاز والنفط.

وقد تطورت تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الطاقة المتجددة بشكل كبير على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.. ففي عام 2009، حدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفا يتمثل في زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاكه للطاقة إلى %20 بحلول عام 2020. وفي عام 2018، ارتفع هذا الهدف إلى 32% بحلول عام 2030.

 

الاتحاد الأوروبي البترول والثروة المعدنية الطاقة الكهرومائية المهندس طارق الملا وزير البترول الاحتباس الحرارى الأزمة الاقتصادية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري انبعاثات غازات الاحتباس

الأكثر قراءة

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

أسعار السمك اليوم 14-5-2023 في القاهرة.. والدواجن واللحوم

أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14-5-2023

مسجل خطر وراء ترويج 50 كيلو هيدرو بأبو زنيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية