الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عميد زراعة عين شمس: نحتاج إلى تعديل تشريعي لقوانين التعاونيات

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن القطاع الزراعي في أوروبا تطور بفضل التعاونيات وعند نقل التجربة إلى مصر كان هذا هو الهدف المنشود لكنه لم يتحقق.

وأضاف أحمد جلال في تصريحات لـ"الدستور": “نحن في حاجة إلى تعديل تشريعي للقوانين التي تحكم هذه التعاونيات حتى يتحقق الهدف المنشود لأن التشريعات الحالية هي التي تقيد عمل التعاونيات”.

وأشار إلى أنه كان يوجد جلسات استماع في مجلس النواب للمناقشة على تعديل التشريعات، مؤكدًا أن نحتاج إلى تعديل 76 بند مختتمًا تصريحه بأنه يوجد أتجاه قوى من الدولة وواضح من خلال الحوار الوطنى ومن خلال مجلس النواب لتطوير هذا الملف.

الاستهلاكي الاتحاد التعاونى الزراعى استهلاك الجلسات النقاشية التعاونيات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئي الحوار الوطن

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