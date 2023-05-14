الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قناة السويس وجهاز الصناعات البحرية يوقعان عقد لبناء لنشين قاطرة بترسانة الإسكندرية

قناة السويس
قناة السويس

وقعت هيئة قناة السويس وشركة ترسانة الإسكندرية عقد لبناء وتوريد لنشين قاطرة من تصنيع شركة ترسانة الإسكندرية، جاء ذلك بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ،والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم قدرات وإمكانيات قناة السويس لتعزيز تأمين المجرى الملاحي وتحقيق التطوير الشامل للأُسطول البحري بالقناة.

ومن المقرر أن تكون مواصفات القاطرتين بطول 71.6 متر وعرض 18.5 متر وسرعة 16 عقدة وقوة شد 190 طنا ، ومن تصميم الشركة النرويجية (kongsberg maritime ) ، كما يمكنهما العمل كسفن قطر طويل المدى في قناة السويس والبحر المتوسط ، وسيتم بناء القاطرتين وفقاً لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى مجال تصميم القاطرات البحرية المتطورة.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على أهمية هذا التعاقد في ضوء جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري، وتزويده بأحدث الوحدات البحرية ، معرباً عن تطلعه لتوطين صناعة الوحدات البحرية المعاونة بمصر في ظل ما تتمتع به الترسانات الوطنية من خبرات متراكمة وإتباع أحدث المعايير التكنولوجية في ذلك المجال.

وأشار الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية إلى تقديم الدعم اللامحدود لهيئة قناة السويس باعتبارها جزء لا يتجزأ من مكونات الأمن القومى المصري ، مشيداً بإمكانيات وقدرات شركة ترسانة الإسكندرية في ضوء ما شهدته من تطوير وتحديث خلال الفترة الماضية لبناء وتصنيع مثل هذه القاطرات العملاقة ، وبما يمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التعاون المتكامل مع كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية للاعتماد على سواعد المصريين في تحقيق الريادة المصرية بكافة المجالات .

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السويس بالإسماعيلية التكنولوجيا العالمية التكنولوجي البحر المتوسط الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة الفترة الماضية

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