برلمانية تطالب المجتمع الدولى بدعم رؤية مصر تجاه القضية الفلسطينية

ثمّنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عضو لجنة القيم بالبرلمان، نجاح الوساطة المصرية فى موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل.

وأكدت "الجزار"، فى بيان لها أصدرته اليوم الأحد، الأهمية الكبيرة لدعوة مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، وتكثيف مصر لاتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، مطالبة المجتمع الدولى بدعم ومساندة المبادرة المصرية لتطبيقها على أرض الواقع.

وطالبت الجزار، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته، وفى مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بدعم رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخى الذى استمر لعقود طويلة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والتى تتمثل فى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن رؤية مصر تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

ووجهت التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده ضد الأعمال الإرهابية والوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، داعية المجتمع الدولى إلى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، قد دخل حيز التنفيذ العاشرة مساء السبت برعاية مصرية، بعد جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت 5 أيام.

فيما أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الأحد، عن فتح المعابر مع قطاع غزة خاصة معبر كرم أبوسالم لدخول الوقود فى ظل أزمة الطاقة التى تضرب قطاع غزة، بالإضافة للسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

من جانبها رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة، مشيدة بالحكومة المصرية لتوسطها فى الاتفاق، مشيرة إلى أن المسئولين الأمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى هذا الحل للأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر فى الأرواح وإعادة الهدوء إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.