الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش مقترحات الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة والتي أنشأتها المحافظة ضمن خطتها لتطوير ورفع كفاءة  الشوارع والطرق الرئيسية وإنشاء محاور تساهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين داخل المدن، جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لتفقد كورنيش طنطا وشارع سكة المحلة، بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.


وخلال الجولة بحث المحافظ الاتجاهات المرورية المناسبة  للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية بتقاطع شارع  سكة المحلة وطريق طنطا - المحلة مع الكورنيش ، والتي تتسم بالكثافة السكانية والمرورية العالية بسبب مزلقان السكة الحديد، موجهاً بتطبيق تلك الاتجاهات بشكل تجريبي ودراستها قبل البدء في تنفيذها بشكل فعلي.

 

محافظ الغربية يناقش مقترحات الاتجاهات المرورية للمحاور

الأكثر قراءة

"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

انطلاق اليوم الأول لبرنامج"القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثانى" بالغربية

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

اللواء توفيق سامى: زراعاتنا فى شرق العوينات وتوشكى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد

مصر تدخل موسوعة "جينيس" بإنجازين فى مجال الزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية