حاضنة مسار بجامعة سوهاج تختتم فعاليات المعسكر التدريبي "ابدأ حلمك"

اختتِمتْ حاضنة مسار بجامعة سوهاج فعاليات المعسكر التدريبي المكثف "ابدأ حلمك" والذي يُؤهِّل أصحاب الأفكار القابلة للتنفيذ والتوسع للالتحاق بدورة الاحتضان الثانية بحاضنة مسار، وذلك بالتعاون مع Enrooth للتنمية وبتمويل من السفارة الهولندية بالقاهرة، بمقر الحاضنة بالحرم الجامعي القديم. صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن المعسكر التدريبي المكثف يهدف لبناء مهارات وتطوير أفكار المشاريع، وتأهيلها لدخول حاضنة أعمال مسار بالجامعة من خلال دورة الاحتضان الثانية، والتي تستهدف بنهايتها تخريج 15 شركة ناشئة تُضاف إلى الاقتصاد المحلي لمحافظة سوهاج.

وأضاف عبد الخالق أن حاضنة مسار بالجامعة تهدف إلى دعم تطلعات الشباب والفتيات من أبناء المحافظة الراغبين في متابعة ريادة الأعمال كمسلك وظيفي، وطريقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية في بلده، مشيدًا بالمجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم وتنمية بيئة ريادة الأعمال، حيث حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة، مؤكدًا على أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سوهاج وتكريمه لشباب رواد الأعمال بالمحافظة أظهرت اهتمام الدولة بتوفير بيئة أعمال مشجعة لرواد الأعمال في الصعيد لبدء مشروعاتهم والعمل على نموها.



وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، بأن المعسكر التدريبي استمر على مدار ٥ أيام، بمشاركة ٤٥ رائد أعمال، وذلك بمشاركتهم ل٢٧ مشروع ناشئ، مؤكداً على أن المعسكر جزء من أهداف برنامج حاضنة مسار والذي يسعى لتطوير المشروعات الناشئة ودفعها للنمو الفعال، من خلال تقديم كافة الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها هذه المشروعات الصغيرة لتظل على طريق النمو، مما يسهم في دعم المجتمع المحلي، ودعم التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن شروط الالتحاق بالمعسكر التدريبي كانت تتمثل في وجود فكرة مشروع قابلة للتنفيذ والتوسع ، إلى جانب تكوين فريق من اثنين إلى أربعة متسابقين.

وأشار المدرب وائل رشاد استشاري ريادة الأعمال بإنرووت للتنمية والمدرب بالمعسكر، أن التدريب تناول استعراض الأشكال القانونية والإدارية للمشروعات وخطة التكاليف، و كيفية إعداد دراسة السوق وخطته، إلى جانب التدريب على مهارات العرض والتقديم.