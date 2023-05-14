فاطمة خفاجى: حان الوقت لإنشاء مفوضية عدم التمييز فى مصر

قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك لجنة عملت على قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، والتي ضمت نوّابا ومتخصصين، وذلك منذ عامٍ مضى.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات الجلسة الأولى لاجتماع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ لمناقشة القضاء على كل أنواع التمييز، مضيفة: "آن الأوان أن يكون في مصر هذه المفوضية خاصة أنها استحقاق دستوري".

وأوضحت أن المفوضية قائمة على حق كل مواطن في تقديم شكاوى ثم يأتي دور المفوضية في التحقيق في الأمر دون مقابل.

وأشارت إلى أن المفوضية من حقها الوصول إلى الحلول السلمية دون اللجوء إلى القضاء إن أمكن، بالإضافة إلى إصلاح القوانين المطلوبة لمنع التمييز، وهذا يوفر على من تعرض للتميز أي مبالغ مالية حال اللجوء إلى القضاء، معربة عن أملها في الاتفاق على مشروع قانون واحد يتم تقديمه إلى مجلس النواب.

بدء جلسات الحوار الوطنى

وبدأت اليوم، الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتيّ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي: القضاء على كل أشكال التمييز، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).