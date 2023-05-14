الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة بريطانية: وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل تم بجهود مصرية

فلسطين
فلسطين

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد، أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيلين والفلسطينيين، والذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية على الرغم من الانتكاسات المتكررة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أن مصر، وهي وسيط منذ فترة طويلة في غزة، ضمنت موافقة كل من إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على اقتراحها الأخير لوقف إطلاق النار.

وأضافت الصحيفة أنه كانت هناك دعوات متزايدة للاتفاق على وقف إطلاق النار، بما في ذلك من أقرب حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة، حيث أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان اتصالًا هاتفيًا مع وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، شددت فيه على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل منع أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين.

ونقلت عن بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعرب عن تقديره لجهود مصر النشطة من أجل وقف إطلاق النار.

وسلطت الضوء أيضًا على قول محمد الهندي المسئول في الدائرة السياسية في الجهاد الإسلامي قوله: "نريد أن نشكر مصر على جهودها". 

وتابعت أنه لأيام، كانت الحياة في غزة وفي المجتمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود تشهد روتينًا يوميًا من الضربات الجوية وصفارات الإنذار التي تحذر من إطلاق الصواريخ القادمة واختبأ سكان قطاع غزة المزدحم في منازلهم مع احتدام القتال وكانت شوارعها خالية وقليل من المتاجر والصيدليات تفتح.

وأشارت الصحيفة إلى أن موجة العنف الحالية اندلعت يوم الثلاثاء الماضي عندما قتلت الضربات الإسرائيلية على غزة ثلاثة أعضاء بارزين في حركة الجهاد الإسلامي، كما قتلت ثلاثة شخصيات بارزة أخرى من الحركة الفلسطينية في ضربات لاحقة، وهم من بين 33 شخصًا على الأقل قتلوا في القتال داخل غزة، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

وثمّنت الولايات المتحدة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدبلوماسية المهمة التي قادت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد البيت الأبيض في بيانه أن المسئولين الأمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذه الهدنة لوقف الأعمال العدائية لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح واستعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

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