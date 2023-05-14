"الوطنية لاستصلاح الأراضي": تم استصلاح 460 ألف فدان حتى نهاية عام 2022

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية اللواء أركان حرب توفيق سامي توفيق اليوم الأحد إن إجمالي الأراضي التي تم استصلاحها حتى نهاية عام 2022 يقدر بحوالي 460 ألف فدان، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف اللواء توفيق ـ في كلمة له خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان وخصوصا المحاصيل الاستراتيجية وبعض الزراعات الأخرى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، حيث كانت تلك هي المحدد الرئيسي لمهام الشرك، والتي تتمثل في استصلاح الأراضي الصحراوية والزراعة والتصنيع الزراعي.

وحول استصلاح الأراضي الصحراوية، لفت اللواء توفيق إلى أن إجمالي الأراضي التي تم استصلاحها حتى نهاية عام 2022 يقدر بـ 460 ألف فدان، منها 190 ألف فدان في منطقة شرق العوينات، وتمت على مرحلتين، موضحا أن المرحلة الأولى من عام 1999 حتى 2012 وكانت 80 ألف فدان في منطقة (عوينات 1) ، ومن عام 2014 حتى نهاية عام 2022 تمت إضافة 110 آلاف فدان في المنطقة (عوينات 2) و(عوينات 3 )، كما تمت إضافة ما يزيد على 20 ألف فدان في كل من الفرافرة وعين دالة.