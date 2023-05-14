الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الشرقية

تصنيع الأسلحة النارية
تصنيع الأسلحة النارية

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.

وتبين ضبط شخص لإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه، وبحوزته "8 فرد محلى وعدد من الطلقات، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع ، مبلغ مالى،  هاتف محمول".

بمواجهته اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام الشرقية ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"المصرية للاتصالات" تكشف تفاصيل بيع 10% من أسهمها بسعر 23.11 جنيه للسهم

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

"الاتصالات" تكرم عددًا من العاملين بها من مجتازى برامج تنمية وبناء القدرات

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب سيناء

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية