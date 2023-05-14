ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.

وتبين ضبط شخص لإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه، وبحوزته "8 فرد محلى وعدد من الطلقات، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع ، مبلغ مالى، هاتف محمول".

بمواجهته اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.