الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي إلى باريس للمشاركة في الدورة 216 للمجلس التنفيذى لليونسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

غادر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للمُشاركة في أعمال الدورة (216) للمجلس التنفيذي لليونسكو، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 15 مايو الجاري.

ومن المُقرر أن يُلقي الوزير كلمة جمهورية مصر العربية بالجلسة الصباحية، والذي يؤكد فيها على الدعم  الكامل لترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، والذي يأتي استنادًا لمؤهلاته وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، وإسهاماته الكبيرة والقيّمة، على الصعيدين الوطني والدولي، في العلوم والتربية والثقافة، والتي تُعد أيضًا نتاجًا لخبراته المًمتدة لأكثر من 30 عامًا في التدريس الجامعي، والبحث العلمي، وعلوم المصريات، والآثار والتراث والمتاحف والسياحة، بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعديد من كُبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر.

وعلى هامش فعاليات المجلس، سيعقد وزير التعليم العالي لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة فى المجلس، خاصًة في مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

ومن ناحية أخرى، سوف يعقد الوزير لقاءات مهمة مع مدير مشروع بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس للاطلاع على اخر مستجدات المشروع وإجراءات تسليم المبنى، حيث يهدف إنشاء "بيت مصر" إلى توفير سكن للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء باريس.

كما سيعقد عدة اجتماعات مع رؤساء الجامعات الباريسية؛ لبحث إنشاء فروع لتلك الجامعات بالقاهرة، وكذلك إنشاء برامج مشتركة مع الجامعات الأهلية والحكومية.

اخر مستجدات التنمية الـم ستدامة التعليم العالي والبحث العلمي التربية والعلوم والثقافة الجلسة الصباحية الد العناني وزير السياحة والآثار السياحة والآثار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"الاتصالات" تكرم عددًا من العاملين بها من مجتازى برامج تنمية وبناء القدرات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

الرئيس السيسى يشهد بدء موسم حصاد القمح (بث مباشر)

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

أثناء لهوه أمام المنزل.. مصرع طفل صدمه "ميكروباص" في طما بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية