"شباب ورياضة شمال سيناء": مستمرون في فعاليات تدريب المشروع القومي لرياضة المرأة

أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إيهاب حسن عبد الوهاب ، استمرار فعاليات تدريب المشروع القومي لرياضة المرأة بمراكز الشباب بالمحافظة ، تحت رعاية وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي والمحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وقال المدير العام - في بيان اليوم الأحد إن المشروع يهدف إلى ممارسة المرأة للرياضة من سن 14 عاما فما فوق لرفع كفاءتهن البدنية ، وممارسة مجموعة من الأنشطة مثل : اللياقة البدنية - كرة اليد - الكرة الطائرة - تنس الطاولة - عروض رياضية - كاراتيه – والمشى الرياضي ، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ المشروع بمركز شباب مدينة العريش ، والذي يضم أكثر من 80 عضوة من الفتاة و المرأة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء يوجد بها 4 مراكز شباب وأندية لرياضة المرأة ، وهي : مركز شباب مدينة العريش ، مركز شباب المساعيد بالعريش ، نادي سيناء الرياضي بالعريش ، ونادي عاطف السادات بالعريش .. حيث تضم أكثر من 300 عضوة من الفتيات والسيدات ، ويتم تدريبهن تحت إشراف مدربين متخصصين.