أحمد راغب: نهدف إلى تقديم مقترحات وبدائل ممكنة في ملف حقوق الإنسان

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

ثمَّن أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الحرص على تخصيص لجنة لحقوق الإنسان ضمن لجان الحوار الوطني.

وأضاف أن الدستور نص على احترام حقوق الإنسان، وأن ذلك أحد أركان النظام السياسي المصري، كما أن مناقشة حقوق الإنسان تستند إلى موقف شعبي ومطلب رئيسي لثورة ٢٥ يناير وللشارع المصري.

وتابع راغب: "نحتاج حقوق الإنسان للضعفاء أكثر من الاقوياء، والأقليات أكثر من الأغلبية، ونواجه من خلال اللجنة تشويه مضمون حقوق الإنسان".

وأشار إلى طرح ملف حقوق الإنسان كقضية وطنية داخلية تناقش في القاهرة وليس في الخارج وهدفها الداخل وليس الرد على أحد، مضيفًا: "نهدف إلى تقديم مقترحات وبدائل ممكنة للسياسات".

واعتبر راغب، أن التشكيك في جدوى الحوار هو أمر طبيعي وسوف يستمر، ولكت الضمانة الوحيدة لإثبات أهميته هو مشاركة المعنيين في إثراء الحوار.

بدء جلسات الحوار الوطني

وبدأت اليوم، الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتيّ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي: القضاء على كل أشكال التمييز، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).