وزيرة الثقافة تشهد الليلة الخامسة عشرة من عرض "شتات" بالهناجر

◄نيفين الكيلاني: مسرح الدولة يقدم أعمالًا جادة تساهم في بناء وعي المتلقي والارتقاء بذوقه العام

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الليلة الخامسة عشرة والأخيرة من العرض المسرحي "شتات"، من إنتاج مركز الهناجر للفنون والتابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك على مسرح الهناجر، بحضور شادي سرور مدير المركز، ومحمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والدكتورة هدى وصفي، وعدد من المسرحيين.

وأشادت وزيرة الثقافة بالعرض وفكرته التي تحمل العديد من الرسائل، كما أشادت بأداء أبطاله، الذين جسدوا معاناة الإنسان في العصر الحديث، مؤكدة على أن مسرح الدولة يقدم أعمالًا جادة تساهم في بناء وعي المتلقي والارتقاء بذوقه العام.

"شتات" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، تمثيل " ياسر أبو العينين، مصرية، حسن عبد العزيز، عمرو نخلة"، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور نهاد السيد، إعداد موسيقي مريم سعيد، تأليف رشا فلتس، وإخراج سعيد سليمان ويدور العرض حول فكرة الإنسان الحديث وصراعه وتشتته بين مشاعره وعقله، وبين روحه وجسده.

الحفل السنوي للمعهد العالي للباليه

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد شهدت الأسبوع الماضي، الحفل السنوي للمعهد العالي للباليه في موسمه الثامن، والذي أُقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث قدم طلبة المعهد العالي للباليه باليه "دون كيشوت"،وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه.

وكرمت وزيرة الثقافة الباليرينا الدكتورة ماجدة صالح، امتنانًا وعرفانا بجهودها وإنجازاتها المتفردة في فن الباليه، وكرمت كذلك دفعة خريجي المعهد العالي للباليه لعام 1983، امتنانًا بما قدموه من عطاءات بناءة في مجالات فنية متعددة طوال 40عامًا، حيث كرمت الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية السابق، الدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه، و الدكتور سامح صابر، عميد المعهد العالي للنقد الفني، الدكتور حسام محسب، عميد المعهد العالي لفنون الطفل، و المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، والدكتور عاصم عبده، الأستاذ بقسم طرق تدريس الباليه ، منار عبد الحميد محمد، مدربة ومصممة باليه، و عيشة فؤاد علي، مدربة ومصممة باليه بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

ومنحت وزيرة الثقافة شهادات تقدير لعددٍ من مديري مدرسة الباليه على مجهوداتهم المضنية في تطوير منظومة العمل بالسنوات الماضية، حيث تضمنت قائمة المكرمين، الدكتورة تهاني حسن، والدكتورة هند عصمت، و الدكتور هشام محمد.

كما كرمت وزيرة الثقافة الطالبين ماهينور أحمد، وهادى محمد، لحصولهما على المركز الأول بالمسابقة العالمية Dance World Cup، والتي أُقيمت بمصر للمرة الأولى في الرقص الفردي والحديث والتي تؤهلهم للسفر إلى البرتغال للمشاركة في النهائيات.

الدكتورة نيفين الكيلاني،

الدكتورة نيفين الكيلاني،

الدكتورة نيفين الكيلاني،