إصابة سيدة وطفليها إثر حادث سير بميدان الزلابية في أسوان

أُصيبت سيدة وطفليها، صباح اليوم الأحد، إثر تصادم دراجة بخارية بهما في الطريق بمنطقة ميدان الزلابية بمدينة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيدة وطفليها وتحديدًا عند منطقة ميدان الزلابية داخل دائرة المدينة، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن أصابة 3 أشخاص وهم أم وطفليها إثر تصادم دراجة بخارية بهما أثناء مرورهم بالطريق عند منطقة ميدان الزلابية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.