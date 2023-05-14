"راضٍ بقضاء الله".. آخر كلمات الراحل محمود بكري (فيديو)

فيديو مؤثر نشرته الصفحة الرسمية للراحل الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، يضم تسجيلًا صوتيًا قبل وفاته، يتحدث فيه عن مرضه، عن رضاه عما أصابه، ووجّه كلمات الشكر والمحبة لشقيقه مصطفى بكري.

وجاء في الفيديو: «بكل حب؛ راضِ بقضاء الله وقدره مهما كان.. أحمد ربنا على كل شئ في الحياة» كانت كلمات الرضا التي قالها فقيد الصحافة المصرية، «ربنا سبحانه وتعالي منحني أحلى حاجة في الدنيا؛ وهي حب الناس».

ثم تحدث عن شقيقه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مؤكدًا أنه لا يجد ألفاظًا تُعبر عما بداخله نحوه، داعيًا الله له أن يحفظه.