جامعة أسوان: تنفيذ المشروعات بقرى "حياة كريمة" تحسن المستوى الاقتصادي للمواطنين

التقى الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، وفد جمعية التطوير والتنمية إحدى منظمات المجتمع المدني، وضمن شركاء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي اللقاء في إطار برتوكول التعاون بين الجانبين، الذي يؤكد أهمية التضامن والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضًا من أجل تحسين المستوى الاقتصادى لقاطني تلك القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة أسوان.

من جهته، أكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، خلال اللقاء، أهمية تلك المشروعات التي تهدف لتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين في قرى “حياة كريمة” من أبرزها مشروعات الثروة الحيوانية، وزراعة المحاصيل ذو القيمة الإقتصادية الغالية، وغيرها، والتي سيتم تنفيذها والمتابعة المستمرة بما يعود بالنفع على أصحاب تلك المشروعات، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم.

ولفت الدكتور أيمن عثمان، إلى أنه تم الاتفاق على تحديد زيارة ميدانية لممثلي جامعة أسوان لقرى: نصر النوبة، ورصد الواقع، وما تحتاجه تلك القري من مشروعات وعمل تقرير وخطة زمنية لتنفيذ تلك المشروعات وتقديمها لإدارة الجامعة.

وأكد الدكتور ياسر عبدالحميد دياب، عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، خلال اللقاء، أهمية الزراعة فى تلك المناطق وخاصة الصوب المنزلية والتركيز على الزراعات والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتى تسهم فى رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين، وذلك من خلال عمل نموذج ناجح من خلال انشاء الصوبا الزراعية لتعميم تلك الفكرة على جميع مدن وقرى محافظة أسوان.

وأشار الدكتور محمد كرمى عميد كلية الطب البيطرى إلى أهمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق مع التركيز على توعية المواطنين بتربية الدواجن والماشية من الابقار والجاموس، والعمل علي تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تربية واقتناء الثرورة الحيوانية والداجنة.

وأوضح الدكتور حمادة رجب مسلم، منسق المشروع أن هناك أهمية لتلك النوعية من المشروعات التى تساهم فى مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم وخاصة فى تلك الظروف الراهنه كما تساهم فى تمكين تلك الفئات اقتصاديا وكيفية استثمار الموارد الطبيعية المتاحة لهم بما يحقق تحسين نوعية حياتهم بشقيها الموضوعى والذاتى.

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها، والعمل على استفادة تلك القرى بالدعم الفنى للجامعة بما يحقق لهم حياة كريمة.