الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الإسكندرية التجارية: الحفاظ على ثرواتنا من النفط والغاز والكهرباء هو مفتاح التنمية

أحمد الوكيل
أحمد الوكيل

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط إن الحفاظ على ثرواتنا من النفط والغاز والكهرباء هو مفتاح التنمية، مؤكدًا أن مصر في الوقت الحالي تعد أرض الفرص.

وأضاف خلال كلمته في ندوة مستقبل كفاءة الطاقة في المباني العامة في مصر" وتنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أن بفضل جهود حكومتنا وبالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، مصر أصبحت تغطي احتياجاتها اليوم من الطاقة.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو توفير المزيد لاستخدامها في الصناعة والتنمية والتصدير، بالإضافة إلى إنشاء مركز للطاقة لشرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن بفضل دعم وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي والكهرباء، وبالطبع برنامج ENI CBC MED التابع للمفوضية الأوروبية من خلال مشاريع Maia Taqa و SOLE ، وبرنامج ENPI CBC MED التابع للاتحاد الأوروبي من خلال FOSTER in Med و SHAMS ، والاتحاد الأوروبي الإقليمي في مشاريع EuroMedInvest و EBSOMED ، تم تحقيق الكثير في مجالات الطاقة المتجددة.

واستكمل أن شمل ذلك مجموعة من الأنشطة والمشاريع التجريبية التي تم تمويلها من قبل مئات الشركات لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وحماية البيئة. التي بدأت من خلال التدريبات، ونقل التكنولوجيا، والدعوة للإصلاحات التشريعية والتنظيمية ، ودعم الشركات الناشئة.

وفي ختام كلمته أوضح أنه سيتم التواصل لدعم جميع المبادرات مما يؤدي إلى تحقيق مشاريع الحفاظ على الطاقة، وخلق الوظائف الخضراء التي تشتد الحاجة إليها وتحرير الوقود الأحفوري لاستخدامه بشكل أفضل من قبل الأجيال القادمة.

احتياجات احتياجاتها الابيض الاتحاد الأوروبي الإسكندرية

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"المصرية للاتصالات" تكشف تفاصيل بيع 10% من أسهمها بسعر 23.11 جنيه للسهم

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

"الاتصالات" تكرم عدد من العاملين بها من مجتازي برامج تنمية وبناء القدرات

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية