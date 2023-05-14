الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تطلق فعاليات الملتقى المركزي لأبناء المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

الملتقى المركزي لأبناء
الملتقى المركزي لأبناء المحافظات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب “الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية -إدارة التطوع"، فعاليات الملتقى المركزي الثاني عشر لأبناء المحافظات الحدودية، والتي تضم (مطروح- شمال سيناء- جنوب سيناء- أسوان - البحر الاحمر - الوادي الجديد)،  والتي يتم تنفيذها بشرم الشيخ ، بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك بمشاركة 180 شابا وفتاة، في اطار تنفيذ البرنامج الرئاسي "أهل مصر" .

وقد تضمنت الجلسة الإفتتاحية شرح أهداف وآليات البرنامج والمحتوى الثقافي للملتقى، ودارت جلسة حوارية مع الشباب، بالإضافة إلى جلسة حول التغيرات السياسية بالمنطقة المحيطة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، تناول خلالها اللواء بهجت فريد - مدير كلية الدفاع الوطنى سابقاً مناقشة تأثير الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن والاقتصاد الوطني، أهداف وخطط التفرقة الوطنية المستهدفة منها البلاد، المشروعات  القومية الكبرى وتأثيرها على الاقتصاد المصري، والتعريف بالمشروعات الاجتماعية التي تنفذها الدولة وأهدافها.

في سياق آخر، اختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

حضر الختام الدكتور  ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور  محمد سليمان أمين صندوق اتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد السادات عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

الملتقى المركزي لأبناء المحافظات
الملتقى المركزي لأبناء المحافظات
الملتقى المركزي لأبناء المحافظات
الملتقى المركزي لأبناء المحافظات
الملتقى المركزي لأبناء المحافظات
الملتقى المركزي لأبناء المحافظات
الملتقى المركزي لأبناء المحافظات
الملتقى المركزي لأبناء المحافظات
IMG-20230514-WA0045
IMG-20230514-WA0045
أطلقت وزارة الشباب والرياضة اقتصاد المصري الاتحاد العام لمراكز شباب مصر الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة المركزية

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