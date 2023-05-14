الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"سياسة واقتصاد الإسكندرية" تناقش "تحديات العمل الأكاديمي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"

ندوة بكلية الاقتصاد
ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية

عقد مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان «تحديات العمل الأكاديمي في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، تحدث فيها الدكتور نبيل صلاح العربي، أستاذ الاقتصاد الرقمي بالكلية والمستشار لدى أحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة للتنمية سابقًا، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور أحمد وهبان، عميد الكلية، إلى أهمية موضوع الندوة وحداثته وتداعيات التطورات المتلاحقة المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي التي ربما تكون خطيرة جدًا على مستقبل البحث العلمي.

وحدد الدكتور نبيل العربي خلال محاضرته أبرز موضوعات الندوة وهى التعريف بالمحاور الآلي بالذكاء الاصطناعي ChatGPT وأهم خصائصه وإصداراته وكيف يعمل وأمثلة عملية لاستخدامه في مهام  تدريسية (تصميم المقرر- وضع الإختبار- إجابة الاختبار- تصحيح الواجبات- شرح المفاهيم للطلاب- إجابة الأسئلة -حل المسائل) وأمثلة عملية لاستخدامه في البحث العلمي: (اقتراح فكرة البحث- عرض خلفية عامة عن الموضوع- عرض قائمة مراجع في الموضوع- كتابة مقالة مع المراجع -إعادة صياغة النص- الترجمة).

وقام أعضاء هيئة التدريس الحاضرون في الندوة بتقييم إنتاج المحاور الآلي وبيان مواطن القوة والضعف، وتم مناقشة أبرز تحديات تطبيقات المحاور الآلي الذكاء الاصطناعي في العمل الأكاديمي، ومن أهمها تقديم إجابات تبدو معقولة ولكنها غير صحيحة والاستشهادات الوهمية وتهديد نزاهة الإنتاج العلمي بالسرقة الأدبية ونشر المعلومات المضللة.

سياسة واقتصاد الإسكندرية تحديات العمل الأكاديمي الذكاء الاصطناعي مستقبل البحث العلمي

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