الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صحة البرلمان" تشيد بنجاح فحص 5 ملايين طفل لعلاج ضعف وفقدان السمع

محمد سليم
محمد سليم

ثمن الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان نجاح وزارة الصحة والسكان فى تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين و799 ألف طفل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاقها فى سبتمبر 2019.

وأكد أن زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع دليل على اهتمام الدولة بتقديم افضل نظم الرعاية الصحية للأطفال.

ووجه سليم فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على اهتمامه الكبير بالأطفال بإتباع أحدث أساليب العلاج لهم والذى ينعكس ايجابياً على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية "مصر 2023.

وأكد الدكتور محمد سليم الاهمية الكبيرة لزيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية مشيراً الى أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

كما أشاد الدكتور محمد سليم باستقبال الوزارة لاستفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" مؤكداً نجاح هذه المبادرة فى تحقيق جميع أهدافها لصالح أطفال مصر.

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