التأمين الاجتماعى: لدينا منظومة معلومات جديدة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة لديها منظومة معلومات جديدة وتكامل وربط مع قواعد بيانات الدولة تباعًا، حيث كل جهة تربط قواعد بياناتها مع الهيئة، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف "عوض"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه عندما يحصل المواطن على أي خدمة من التأمينات تتم مطالبته بأوراق كثيرة، ولكن إن ربطنا قواعد بياناتنا بالجهات التي تصدر الأوراق من المواطنين فإننا لن نطلب هذه الأوراق، وبالتالي فإن هذه الخدمة يمكنها أن تقدم بشكل لحظي.

خطة تطوير مقرات الهيئة

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه جرى التطرق في اجتماع الأمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى خطة تطوير مقرات الهيئة، خاصة أن 50% من مساحتها عبارة عن أرشيف ورقي، وسيتم سحب هذا الأرشيف على قاعدة حفظ مركزي، بحيث يتم عمل أرشفة إلكترونية ورقمنة هذه المستندات التي يزيد عددها على 45 مليون ملف حتى لا يتم الاعتماد على الملف الورقي.