الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من هم المرشحون للانتخابات الرئاسية التركية؟

المرشحين للانتخابات
المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على المرشحين الأبرز للرئاسة التركية من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي: 

رجب طيب أردوغان

صعد إلى السلطة قبل 20 عاما.

يعد الأكثر بقاء في السلطة بتركيا.

فاز في أكثر من 10 انتخابات.

نجا من محاولة انقلاب عام 2016.

سعى إلى استقطاب الناخبين بترويج مشروعات ضخمة في البنية التحتية والبناء.

حذر من فوضى في الحكومة حال فوز المعارضة.

كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى

اختاره تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب.

حصل على مقعد في البرلمان عام 2002.

ضمن نواب حزب الشعب الجمهوري.

لجأ إلى أسلوب شامل لا يقصي أحدا سعيا إلى جذب الناخبين.

سعى إلى استغلال الأزمة الاقتصادية للترويج للمعارضة.

قدم وعودا بالازدهار الاقتصادي وباحترام أكبر لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

سنان أوغان

أكاديمي سابق ومؤسس مركز «توركسام» للأبحاث.

دخل البرلمان عام 2011 نائبا عن حزب "الحركة القومية" اليميني.

حاول الوصول إلى زعامة الحزب عام 2015 لكنه فشل وتم فصله لاحقا.

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