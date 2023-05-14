الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أثناء لهوه أمام المنزل.. مصرع طفل صدمه "ميكروباص" في طما بسوهاج

ممرضان يحملان مريض
ممرضان يحملان مريض

استقبلت مستشفى طما بمحافظة محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث سيارة  صدمته به أثناء لهوه بالشارع.

وتلقى اللواء محمد شرباش  مدير أمن سوهاج،  بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بصدم سيارة ميكروباص لطفل صغير أثناء لهوه بالشارع، مما نتج عنه إصابته التي أدت إلى وفاته وتم نقل جثته للمستشفى المركزى بطما والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

- نتائج الفحص والتحريات

وتبين من خلال  الفحص والتحريات، ورود إشارة من مستشفي طما المركزي بوصول الطفل "ح.م. ح. م"  3 سنوات ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى جثة هامدة ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو "م. ح. م.ح" 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل، صدمته سيارة ميكروباص قيادة "ي. ي. م. م" 26 سنة سائق ويقيم بدائرة المركز، مما أدى لوفاته أفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور ولم يتمكن من مفادته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

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